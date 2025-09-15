PTK Salurkan Bantuan Kepada Masyarakat Terdampak Banjir di Wilayah Bali

jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) menyalurkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak musibah banjir yang melanda beberapa wilayah di Bali, pada Jumat (12/9).

Aksi ini menjadi wujud nyata dari komitmen PTK untuk selalu hadir di tengah masyarakat, memberikan dukungan moral dan material, serta meringankan beban warga yang tengah menghadapi masa sulit.

Adapun bantuan yang disalurkan berupa paket sembako berisi beras, minyak goreng, mie instan, telur, biskuit, susu, makanan kaleng, dan kebutuhan pokok lainnya.

Penyerahan bantuan dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali agar tepat sasaran dan dapat segera didistribusikan ke posko dapur pengungsian.

Direktur Utama PTK, I Ketut Laba menuturkan keberadaan PTK bukan hanya sekadar mendukung operasional bisnis Pertamina Group, tetapi juga berperan aktif dalam memperkuat ketangguhan sosial masyarakat.

“Kami percaya keberhasilan perusahaan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Bantuan ini adalah bentuk kepedulian PTK terhadap masyarakat Bali yang terdampak banjir, sekaligus komitmen kami untuk hadir, membantu, dan mendukung pemulihan pascabencana. Kami ingin menunjukkan bahwa PTK tidak hanya fokus pada layanan maritim, tetapi juga peduli terhadap keberlanjutan sosial dan kemanusiaan,” ujarnya.

“Kami percaya keberadaan perusahaan bukan hanya untuk mendukung bisnis, tetapi juga untuk membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Bantuan ini merupakan implementasi nilai AKHLAK. Hadir, peduli, dan memberi Solusi terutama di saat masyarakat sedang membutuhkan dukungan,” imbuh Vice President Legal & Relation PTK Amran Reza.

Melalui aksi ini, PTK berharap bisa menjadi penggerak kepedulian sosial yang menginspirasi pihak lain untuk turut membantu.