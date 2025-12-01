PTPN Group Salurkan Bantuan Kepada Korban Bencana di Aceh, Sumut & Jatim

jpnn.com, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara III selaku Holding PTPN Group turut prihatin atas bencana banjir, longsor, dan erupsi Gunung Semeru yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.

Bencana tersebut berdampak signifikan terhadap masyarakat sekitar serta sebagian karyawan di wilayah kerja perusahaan.

Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial, PTPN Group bergerak cepat memberikan bantuan darurat dan mengaktifkan posko penanganan bencana di berbagai titik terdampak.

Hingga saat ini telah berdiri 10 posko bantuan yang menjangkau lebih dari 250 ribu warga terdampak.

Bantuan yang disalurkan mencakup paket sembako, selimut, perlengkapan keluarga, kebutuhan ibu dan anak, matras, mantel hujan, hingga bantuan untuk lansia.

Penyaluran bantuan dilakukan di berbagai wilayah, termasuk Medan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Deli Serdang, Langkat, Mandailing Natal, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, hingga Lumajang yang terdampak erupsi Semeru.

Meski menghadapi kendala di lapangan seperti akses jalan terputus, jembatan rusak, gangguan jaringan komunikasi, dan cuaca ekstrem, PTPN Group terus memastikan distribusi bantuan berjalan lancar melalui koordinasi aktif dengan BPBD, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.

Direktur Utama PTPN III, Denaldy Mulino Mauna menyampaikan PTPN Group akan terus mendampingi masyarakat hingga kondisi pulih.