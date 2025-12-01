Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

PTPN Group Salurkan Bantuan Kepada Korban Bencana di Aceh, Sumut & Jatim

Senin, 01 Desember 2025 – 23:21 WIB
PTPN Group Salurkan Bantuan Kepada Korban Bencana di Aceh, Sumut & Jatim - JPNN.COM
PTPN Group memberikan bantuan darurat dan mengaktifkan posko penanganan bencana di berbagai titik terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara & Jatim. Foto dok PTPN

jpnn.com, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara III selaku Holding PTPN Group turut prihatin atas bencana banjir, longsor, dan erupsi Gunung Semeru yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.

Bencana tersebut berdampak signifikan terhadap masyarakat sekitar serta sebagian karyawan di wilayah kerja perusahaan.

Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial, PTPN Group bergerak cepat memberikan bantuan darurat dan mengaktifkan posko penanganan bencana di berbagai titik terdampak.

Baca Juga:

Hingga saat ini telah berdiri 10 posko bantuan yang menjangkau lebih dari 250 ribu warga terdampak.

Bantuan yang disalurkan mencakup paket sembako, selimut, perlengkapan keluarga, kebutuhan ibu dan anak, matras, mantel hujan, hingga bantuan untuk lansia.

Penyaluran bantuan dilakukan di berbagai wilayah, termasuk Medan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Deli Serdang, Langkat, Mandailing Natal, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, hingga Lumajang yang terdampak erupsi Semeru.

Baca Juga:

Meski menghadapi kendala di lapangan seperti akses jalan terputus, jembatan rusak, gangguan jaringan komunikasi, dan cuaca ekstrem, PTPN Group terus memastikan distribusi bantuan berjalan lancar melalui koordinasi aktif dengan BPBD, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.

Direktur Utama PTPN III, Denaldy Mulino Mauna menyampaikan PTPN Group akan terus mendampingi masyarakat hingga kondisi pulih.

PTPN Group bergerak cepat memberikan bantuan darurat dan mengaktifkan posko penanganan bencana di berbagai titik terdampak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PTPN Group  PTPN  PTPN III  korban bencana 
BERITA PTPN GROUP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp