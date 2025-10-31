PTPN I Perkuat Strategi Komunikasi di Era Digital dan AI

jpnn.com, YOGYAKARTA - Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunirman Danas membuka Pelatihan Corporate Communication PTPN I di Yogyakarta, Kamis (30/10).

Pelatihan selama dua hari yang difasilitasi oleh LPP Agro Nusantara ini diikuti para pimpinan regional, bagian humas, hingga influencer korporat.

Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran untuk memperkuat kompetensi komunikasi di tengah dinamika transformasi digital.

Teddy menegaskan pentingnya seluruh elemen perusahaan menjadi duta informasi di tengah derasnya arus informasi publik dan kemajuan teknologi komunikasi.

“Setiap insan PTPN I harus menjadi public relation bagi perusahaan. Informasi kini bisa datang dari semua pintu tanpa permisi. Karena itu, kami perlu memahami strategi komunikasi yang konstruktif agar reputasi dan nama baik perusahaan tetap terjaga,” ujar Teddy.

Menurut Teddy, di era kebebasan informasi, kemampuan berkomunikasi menjadi faktor kunci menjaga citra korporasi.

"Kesalahan pasti terjadi, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengomunikasikannya secara proporsional dan mudah dipahami publik,” tutur dia.

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PTPN I, Aris Handoyo menjelaskan pelatihan ini merupakan respons terhadap masifnya informasi liar di media sosial.