JPNN.com - Nasional - Sosial

PTPN III Berkolaborasi Salurkan Bantuan Untuk Warga Huntara di Aceh Tamiang

Kamis, 22 Januari 2026 – 03:27 WIB
PTPN III Berkolaborasi Salurkan Bantuan Untuk Warga Huntara di Aceh Tamiang
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III bersama Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, IKAFEB USU, dan FHCI menyalurkan bantuan bagi masyarakat penghuni Hunian Sementara (Huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang pada Senin (20/1). Foto dok PTPN III

jpnn.com, ACEH - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III bersama Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, IKAFEB USU, dan FHCI menyalurkan bantuan bagi masyarakat penghuni Hunian Sementara (Huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang pada Senin (20/1).

Bantuan tersebut menyasar kepada 152 Kepala Keluarga yang telah menempati Huntara.

Bantuan yang disalurkan meliputi 600 paket sembako, 600 unit rice cooker, dan 600 unit lemari plastik sebagai upaya mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pascabencana.

Direktur SDM dan Umum PTPN III, Endang Suraningsih menegaskan kolaborasi lintas BUMN dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana.

“PTPN III sebagai Holding Perkebunan Nusantara berkomitmen hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui kegiatan bisnis, tetapi juga melalui kepedulian sosial yang berkelanjutan. Sinergi seperti ini kami yakini mampu memberikan dampak nyata bagi pemulihan kehidupan warga Huntara,” ujar Endang.

Pemerintah Daerah Aceh Tamiang memberikan apresiasi atas kolaborasi lintas institusi tersebut.

Melalui sinergi ini, PTPN III bersama para mitra berkomitmen untuk terus menghadirkan program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.(chi/jpnn)

Melalui sinergi ini, PTPN III bersama para mitra berkomitmen untuk terus menghadirkan program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

