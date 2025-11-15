PTPN III Raih 3 Penghargaan di Ajang GRC & Leadership Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III meraih penghargaan “The Best Overall for GRC Performance Excellence 2025” dalam ajang GRC & Leadership Award 2025.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan PTPN III dalam menerapkan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC) secara terintegrasi guna mendukung tercapainya tata kelola perusahaan yang efektif, transparan, serta berdaya saing global.

Pencapaian ini juga mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam mengedepankan integritas, manajemen risiko yang adaptif, dan budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi.

Selain penghargaan utama bagi perusahaan, jajaran Direksi PTPN III turut memperoleh penghargaan individu dalam kategori kepemimpinan, yakni Endang Suraningsih, Direktur SDM & Umum, sebagai The Best Chief Human Capital Development Officer 2025 (Agriculture Industries), dan M. Iswahyudi, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko, sebagai The Best Chief Financial & Risk Management Officer (CF & RMO) 2025 (Agriculture Industries).

Endang menyampaikan penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan Entreplanters PTPN Group dalam memperkuat tata kelola dan pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada kinerja dan integritas.

Menurutnya, penerapan prinsip GRC tidak hanya menjadi kewajiban korporasi, tetapi juga bagian dari transformasi berkelanjutan yang sedang dijalankan oleh PTPN Group.

“Pencapaian ini menjadi refleksi dari komitmen kami dalam memperkuat budaya tata kelola yang baik, manajemen risiko yang adaptif, serta kepatuhan yang menjadi fondasi transformasi perusahaan. Kami percaya penguatan aspek GRC merupakan kunci utama dalam membangun organisasi yang tangguh dan berdaya saing global,” ujarnya.

Sementara itu, M. Iswahyudi menegaskan bahwa keberhasilan ini menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal serta pengelolaan risiko berbasis data dan teknologi digital.