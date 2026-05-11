PTPN III Raih Penghargaan Transaksi B2B PaDi UMKM Terbaik 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara III meraih penghargaan Transaksi B2B PaDi UMKM Terbaik 2025 di ajang PaDi Business Forum & Showcase 2026, pada Rabu (6/5).

Ajang PaDi Business Forum & Showcase 2026 merupakan forum kolaborasi yang mempertemukan BUMN dan pelaku UMKM dalam membangun ekosistem bisnis yang lebih terintegrasi, kompetitif, dan berkelanjutan melalui platform Pasar Digital (PaDi) UMKM.

Ajang ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam mendorong penguatan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui optimalisasi pemanfaatan platform PaDi UMKM.

Dalam ajang tersebut, PT Perkebunan Nusantara III berhasil meraih posisi ketiga pada kategori BUMN Tipe B (Grade Menengah), yang merupakan kelompok BUMN dengan kinerja operasional yang stabil.

Penghargaan yang diterima menjadi motivasi strategis bagi PT Perkebunan Nusantara III dalam mengembangkan ekosistem UMKM di Indonesia.

“Kami berkomitmen meningkatkan kolaborasi dengan para pelaku usaha melalui metode pengadaan yang aksesibel dan modern. Tujuannya adalah menciptakan kemanfaatan yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi,” ujar Direktur SDM dan Umum, Endang Suraningsih.

Endang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap lini program.

"Keterbukaan informasi adalah fondasi kami. Lewat optimalisasi platform digital, kami memastikan proses pengadaan tidak hanya berlangsung efektif, tetapi juga memenuhi ekspektasi publik akan tata kelola yang bersih dan informatif," serunya.