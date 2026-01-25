PTPN IV PalmCo dan TNI/Polri Gelar Sinergi Tanggap Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Subholding PTPN III, PTPN IV PalmCo memperkuat strategi mitigasi nasional melalui kolaborasi lintas sektoral untuk mengantisipasi eskalasi ancaman bencana tahunan, khususnya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di awal 2026.

Langkah ini diwujudkan dengan menggandeng TNI dan Polri dalam serangkaian latihan terpadu dan simulasi tanggap darurat di seluruh unit kerja.

Sinergi ini dinilai krusial mengingat kompleksitas penanganan bencana di Indonesia yang menuntut kecepatan respons dan ketepatan koordinasi. Sebagai entitas BUMN yang mengelola aset perkebunan nasional, PTPN IV PalmCo menempatkan mitigasi bencana sebagai prioritas utama dalam menjaga stabilitas lingkungan dan operasional.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menegaskan strategi perusahaan dalam menghadapi potensi bencana kini bertumpu pada pencegahan agresif dan digitalisasi pemantauan.

“Kami ingin memastikan bahwa Karhutla bisa dicegah sebelum meluas. Dengan pemantauan berbasis teknologi dan kesiapsiagaan tim di lapangan, kami berharap tidak ada lagi kejadian besar yang merugikan masyarakat maupun lingkungan,” ujar Jatmiko.

Dalam skema mitigasi nasional ini, Jatmiko mengungkapkan perusahaan telah mengaktifkan sistem pemantauan digital terintegrasi, yang disebutnya sebagai Artificial Intelligence Fire Monitoring Integrated Ground Checking Nusantara (ARFINA).

Teknologi ini memungkinkan deteksi titik panas (hotspot) secara real-time dan presisi.

“Sistem monitoring digital seperti ARFINA itu terus kami optimalkan untuk mendeteksi dini titik-titik panas di wilayah kerja perusahaan. Kami meyakini investasi pada sistem pencegahan lebih efektif daripada hanya mengandalkan penanganan ketika api sudah membesar,” jelasnya.