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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PTPN IV PalmCo Perketat Patroli & Mitigasi Karhutla di 4 Provinsi

Selasa, 28 Juli 2026 – 20:13 WIB
PTPN IV PalmCo Perketat Patroli & Mitigasi Karhutla di 4 Provinsi - JPNN.COM
PalmCo telah memantau ketat potensi karhutla. Foto: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - Puncak musim kemarau panjang yang dipicu oleh fenomena cuaca ekstrem mulai memunculkan dampak di Pulau Kalimantan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Timur, terus mewaspadai lonjakan titik panas.

Merespons potensi meluasnya bencana karhutla Sub holding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo yang memiliki jangkauan operasional yang tersebar di pulau Borneo.

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Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menyatakan pihaknya telah memantau ketat peringatan cuaca dari pemerintah sejak awal tahun. 

Menurutnya, perusahaan telah memitigasi kemungkinan terburuk dari ancaman El Nino atau musim kemarau yang lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kami sudah mewanti-wanti seluruh jajaran di lapangan jauh sebelum masuknya musim kemarau,” ujar Jatmiko, Selasa (28/7). 

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Dia menyebut antisipasi itu untuk menghadapi potensi El Nino yang bisa mengganas, pendekatannya tidak bisa lagi reaktif untuk memadamkan api. 

“Kami semaksimal mungkin preventif secara menyeluruh termasuk di wilayah sekitar perusahaan sejak dari fase prabencana,” kata Jatmiko.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Timur, terus mewaspadai lonjakan titik panas.

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TAGS   PalmCo  karhutla  hotspot  BPBD  Ekonomi  El Nino 
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