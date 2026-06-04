PTPN IV & TNI-Polri Teken Kerja Sama untuk Menjaga Objek Vital Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV Palmco sebagai Sub Holding dari Holding Perkebunan PTPN III (Persero) meneken kerja sama strategis dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan langkah kolaboratif tersebut merupakan upaya nyata mengamankan aset negara, menyehatkan lingkungan sosial masyarakat, serta mengakselerasi modernisasi tata kelola perkebunan sawit.

Menurut Jatmiko, pengamanan wilayah operasional tidak semata-mata untuk memastikan kelancaran aktivitas bisnis perusahaan dan tanggung jawab konkret perusahaan.

Baca Juga: PTPN IV Tebar 150 Ton Daging Kurban ke Pelosok Negeri

“Sinergi bersama aparat penegak hukum baik melalui penguatan teritorial maupun pendekatan sosial ke masyarakat menjadi kunci agar aset negara dapat dikelola secara optimal," ujar Jatmiko, Rabu (3/6).

Jatmiko memaparkan, strategi pengamanan yang diusung perusahaan kini juga berjalan berdampingan dengan adopsi teknologi terkini.

Di wilayah Lampung, misalnya, PTPN IV PalmCo melalui Regional VII baru-baru ini telah merealisasikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kodam XXI/Radin Inten guna bersinergi dengan pola pengamanan lahan terpadu dengan inovasi teknologi.

"Kami harapkan sanggup menghadirkan tatanan ekosistem industri perkebunan yang aman, produktif, dan membawa manfaat nyata bagi ekonomi nasional," ucap Jatmiko.

Menanggapi kolaborasi strategis tersebut, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyambut baik kerja sama yang terjalin. Menurutnya, sektor perkebunan memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional.