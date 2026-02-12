PTPP Merampungkan Proyek UIN Malang Tahap II dan Meraih Rekor MURI

jpnn.com, JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia merampungkan proyek pembangunan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahap II yang berlokasi di Kota Batu, Jawa Timur.

Proyek yang dilaksanakan untuk Kementerian Agama itu didukung pendanaan dari Saudi Fund for Development (SFD) dan menerapkan standar tata kelola, pengendalian mutu, serta sistem pelaporan proyek yang ketat sesuai praktik internasional.

Keberhasilan penyelesaian proyek ini turut ditandai dengan diraihnya rekor MURI sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia dengan desain bangunan berlafaz “Ar-Rahim”.

Proyek itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp 674,66 miliar yang mencakup pekerjaan gedung dan infrastruktur. Desain arsitektural tersebut tidak hanya menjadi simbol keunikan kampus, tetapi juga

merepresentasikan nilai kasih sayang, kemanusiaan, dan spiritualitas yang menjadi fondasi pendidikan.

Pengembangan Tahap II merupakan bagian dari pembangunan kawasan kampus terpadu yang mencakup fasilitas akademik, hunian mahasiswa, serta infrastruktur pendukung dalam satu ekosistem terintegrasi.

Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan fakultas teknik, fakultas farmasi, dan fakultas kedokteran, asrama mahasiswa, pusat kegiatan keislaman, jaringan jalan utama kawasan, sistem pencahayaan, dinding penahan tanah, hingga penerapan panel surya sebagai bagian dari dukungan terhadap efisiensi energi dan pembangunan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, proyek ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kehadiran fasilitas pendidikan yang modern dan representatif akan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, memperluas akses pendidikan tinggi, serta mendukung lahirnya sumber daya manusia unggul di wilayah Jawa Timur dan Indonesia secara umum.