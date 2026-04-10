PTPP Raih Proyek Jembatan Pulau Laut Senilai Rp 1,02 Triliun, Perkuat Konektivitas di Kalsel

jpnn.com, BANJARBARU - PT PP (Persero) Tbk (PTPP), perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia mencatatkan pencapaian penting dengan meraih proyek infrastruktur strategis berupa pembangunan jembatan Pulau Laut di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Proyek ini dilaksanakan melalui skema joint operations (JO), dengan PTPP sebagai lead contractor dengan porsi 50 persen sebagai bagian dari program pembangunan multiyears 2026–2028 yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Selatan.

Penandatanganan kontrak proyek dilaksanakan pada Senin, 30 Maret 2026, bertempat di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib, bersama pihak penyedia jasa, serta disaksikan oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin, Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Sekdaprov Kalsel, Bupati Tanah Bumbu dan Bupati Kotabaru, serta Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PTPP Yul Ari Pramuraharjo.

Proyek dengan skema tahun jamak ini memiliki masa pelaksanaan konstruksi selama 1.005 hari kalender serta masa pemeliharaan selama 730 hari kalender.

Perolehan proyek ini makin memperkuat portofolio PTPP di sektor infrastruktur, khususnya pembangunan konektivitas wilayah, sekaligus menegaskan kapabilitas perseroan sebagai lead contractor pada proyek berskala besar.

Secara keseluruhan, pembangunan Jembatan Pulau Laut merupakan proyek strategis dengan dukungan pembiayaan dari berbagai pihak.

Pembangunan jembatan yang berlokasi di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas antara Pulau Kalimantan dan Pulau Laut.