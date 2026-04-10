PTSI dan ICDX Jalin Kerja Sama Perkuat Ekosistem Renewable Energy Certificate

Jumat, 10 April 2026 – 14:05 WIB
PT Surveyor Indonesia (PTSI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX). Foto: Tim Surveyor Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Surveyor Indonesia (PTSI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) untuk memperkuat sektor Testing, Inspection, and Certification (TIC).

Kerja sama tersebut difokuskan pada pengembangan dan penguatan ekosistem Renewable Energy Certificate (REC) di Indonesia.

Langkah strategis ini bertujuan mendorong terbentuknya sistem REC nasional yang kredibel, transparan, dan berintegritas.

Selain itu, kolaborasi ini dirancang agar selaras dengan standar internasional guna memenuhi kebutuhan pasar energi berkelanjutan yang terus berkembang.

Dalam kemitraan ini, PTSI mengambil peran sentral sebagai Guardian of Assurance dalam industri TIC untuk memastikan integritas ekosistem REC.

Hal tersebut diwujudkan melalui penguatan fungsi verifikasi dan sertifikasi atas atribut energi terbarukan serta pengembangan sistem registri yang dapat ditelusuri.

PTSI juga memperkuat peran Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) sebagai pilar utama dalam menjaga kualitas dan ketertelusuran instrumen keberlanjutan.

Penguatan tata kelola dan mekanisme pasar yang akuntabel menjadi prioritas utama guna menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

