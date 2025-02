PTSI Sosialisasikan Layanan Berkelanjutan Ekonomi Kreatif

jpnn.com - JAKARTA - PT Surveyor Indonesia (PTSI) terus berperan mendorong daya saing sektor Ekonomi Kreatif (EKRAF) melalui layanan berbasis keberlanjutan dalam acara Talkshow EKRAF Connect bertema “EKRAF Level Up: Digital, Collaboration, and Expansion go to Export.”

PTSI berbagi wawasan strategis mengenai pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan untuk meningkatkan nilai tambah produk EKRAF dan memperluas akses pasar global.

Sebagai wadah kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, dan lembaga sertifikasi, acara ini menyoroti peran transformasi digital dan inovasi dalam mewujudkan ekosistem EKRAF yang berkelanjutan.

PTSI menegaskan bahwa penerapan standar keberlanjutan—baik dalam proses produksi, rantai pasok, maupun operasional bisnis -dapat menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing serta menarik minat investor dan mitra internasional.

Dalam sesi diskusi, PTSI memaparkan berbagai layanan keberlanjutan yang mendukung pelaku usaha dalam memenuhi regulasi lingkungan, menerapkan praktik bisnis hijau, serta mengadopsi prinsip circular economy.

Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap dampak lingkungan, produk-produk EKRAF yang mengusung konsep keberlanjutan memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar ekspor dan menjadi bagian dari rantai nilai global yang bertanggung jawab.

Hal ini sejalan dengan peran PTSI sebagai the Guardian of Assurance dalam berbagai sektor industri, salah satunya melalui layanan berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kreatif dengan memperoleh atestasi berkelanjutan, sehingga dapat menarik investor dan pembeli global, pemenuhan regulasi, serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar dunia.

“Keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi industri kreatif yang ingin berkembang secara global. Dengan dukungan layanan keberlanjutan, pelaku EKRAF dapat meningkatkan daya saing sekaligus berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan,” ujar Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna.