Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Puan Maharani Ajak Media Massa Mengawal Agenda Transformasi DPR

Sabtu, 06 Desember 2025 – 10:57 WIB
Puan Maharani Ajak Media Massa Mengawal Agenda Transformasi DPR - JPNN.COM
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat menghadiri forum “Ngariung Bareng DPR: Refleksi Akhir Tahun” bertema Peran Media Dalam Mewujudkan Transformasi DPR di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025). Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengajak media massa turut mengawal agenda besar transformasi DPR RI melalui pemberitaan yang berimbang dan berbasis verifikasi.

Puan menyampaikan ajakan tersebut dalam forum “Ngariung Bareng DPR: Refleksi Akhir Tahun” bertema Peran Media Dalam Mewujudkan Transformasi DPR di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).

Acara ini diikuti ratusan jurnalis yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

Baca Juga:

Puan hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto, sejumlah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Sekretaris Jenderal DPR RI Dr. Indra Iskandar serta Ketua KWP Dr. Ariawan, S.AP., MH., MA.

Dalam kesempatan itu, Puan mengawali sambutan dengan mengajak seluruh peserta mendoakan masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah terdampak bencana hidrometeorologi.

Puan menegaskan transformasi DPR tengah berjalan sebagai agenda jangka panjang yang membutuhkan konsistensi.

Baca Juga:

Perubahan tersebut, katanya, tidak dilakukan secara reaktif, melainkan melalui perencanaan menyeluruh terhadap aspek teknis maupun substansi.

“Transformasi DPR ini betul-betul niat baik. Tapi memang perlu waktu, tidak bisa cepat. Banyak hal yang bertahap kami benahi,” ujarnya.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengajak media massa turut mengawal agenda besar transformasi DPR RI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR RI  Puan Maharani  Media massa  transformasi 
BERITA DPR RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp