Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Puan Meminta Maaf ke Rakyat Apabila Anggota DPR Belum Bekerja Maksimal

Kamis, 02 Oktober 2025 – 12:16 WIB
Puan Meminta Maaf ke Rakyat Apabila Anggota DPR Belum Bekerja Maksimal - JPNN.COM
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan permohonan maaf ke rakyat Indonesia jika parlemen di Senayan belum bekerja maksimal menjalankan fungsi kedewanan.

"Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf, kepada rakyat Indonesia apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat secara sempurna," ujar Puan saat Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Rapat Paripurna pada Kamis ini beragenda penyampaian Penyampaian Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Baca Juga:

Puan mengaku bakal menjadikan kritik dan masukan rakyat sebagai vitamin bagi DPR untuk memperbaiki diri.

"Kami sendirilah yang melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik, bukan orang lain," ujar legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Puan juga mengatakan kritik dari rakyat bakal dijadijan ajang bertransformasi menjadi lebih baik dalam memenuhi aspirasi. 

Baca Juga:

Namun, cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu mengingatkan bahwa transformasi DPR hanya bisa berjalan jika seluruh legislator turun ke lapangan, tanpa menunggu orang lain.

"Transformasi DPR RI, hanya akan dapat berjalan apabila kami semua, seluruh anggota DPR RI, dari seluruh fraksi, ikut mengambil peran dan tanggung jawab, bergotong royong, kerja bersama, mengambil langkah nyata yang dapat kita lakukan bersama tanpa harus menunggu orang lain," lanjut Puan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan permohonan maaf ke rakyat Indonesia jika parlemen belum bekerja maksimal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ketua DPR  Puan Maharani  Parlemen  rakyat indonesia 
BERITA KETUA DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp