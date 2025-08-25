Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Puan, Muzani, hingga Dasco Terima Tanda Jasa Kehormatan dari Prabowo

Senin, 25 Agustus 2025 – 12:22 WIB
Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa kehormatan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (25/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa kehormatan kepada 141 tokoh yang berjasa di sejumlah bidang.

Sejumlah nama familiar seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin menerima tanda jasa tersebut.

Pemberian tanda jasa itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73, 74, 75, 76, 77, dan 78 Tentang Penganugerahan Tanda Penghormatan.

“Bintang Republik Indonesia Utama diberikan kepada Doktor Honoris Causa Puan Maharani. Beliau berjasa sangat luar biasa di bidang politik dan pembangunan nasional melalui kepemimpinan dalam memperkuat fungsi parlemen,” ucap pembawa acara.

Puan juga dinilai memperjuangkan peran perempuan dalam politik, serta dukungan dalam kebijakan strategis nasional.

Kemudian, Bintang Republik Indonesia Utama juga diberikan kepada Ahmad Muzani.

Dia dianggap sangat berjasa luar bisa dalam bidang politik dan demokrasi melalui kiprah sebagai anggota legislatif yang memperjuangkan kepentingan rakyat, mengawal kebijakan strategis nasional, serta memperkuat fungsi pengawasan parlemen yang dipublikasi luas

“Bintang Republik Indonesia Utama diberikan kepada Profesor Doktor Insinyur Sufmi Dasco Ahmad. Beliau berjasa sangat luar biasa dalam bidang politik dan kebangsaan melalui kepemimpinan di lembaga legislatif,” tutur pembawa acara.

Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa kehormatan kepada 121 tokoh yang berjasa di sejumlah bidang.

