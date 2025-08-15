Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Puan Ungkap Alasan Megawati Absen di Sidang Tahunan, Ternyata...

Jumat, 15 Agustus 2025 – 13:23 WIB
Puan Ungkap Alasan Megawati Absen di Sidang Tahunan, Ternyata... - JPNN.COM
Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Sultan Najamudin menerima salam dari Presiden Prabowo Subianto. Foto: Bay Ismoyo/Pool/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menjawab singkat soal ketidakhadiran Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI, Jumat (15/8).

"(Megawati) Kurang sehat," kata Puan -putri Megawati.

Diketahui, MPR bersama DPR dan DPD melakukan Sidang Tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Presiden dan Wapres RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hadir.

Presiden ke-6 dan ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo juga hadir.

Kemudian, turut hadir pula istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah.

Baca Juga:

Wapres ke-6, ke-10, ke-11, dan ke-13, yakni Try Sutrisno, Jusuf Kalla (JK), Budiono, dan Maruf Amin juga hadir.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Sugiono mengatakan seluruh mantan presiden diundang ke Sidang Tahunan.

Ternyata ini sebab Megawati Soekarnoputri tak bisa menghadiri Sidang Tahunan di kantor MPR/DPR/DPD.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Megawati  Puan  Prabowo  Puan Maharani  sidang tahunan 
BERITA MEGAWATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp