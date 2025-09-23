Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

PUBG Mobile Bersama Artis K-Pop G-Dragon Siapkan Banyak Kejutan di Permainan

Selasa, 23 September 2025 – 09:28 WIB
PUBG Mobile Bersama Artis K-Pop G-Dragon Siapkan Banyak Kejutan di Permainan - JPNN.COM
Poster ilustrasi kolaborasi gim PUBG Mobile dan G-Dragon. Foto: PUBG Mobile

jpnn.com, JAKARTA - PUBG Mobile berkolaborasi dengan artis K-Pop G-Dragon dengan menghadirkan berbagai item in-game bertema G-Dragon.

Item-item bertema G-Dragon bisa didapatkan pemain PUBG Mobile selama periode mulai hari ini hingga 31 Oktober 2025.

"Kemitraan bersejarah antara PUBG: Battlegrounds, PUBG Mobile, dan artis global ini bertujuan untuk menyatukan para gamer dan penggemar musik di seluruh dunia dalam sebuah perayaan gaya dan kreativitas," tulis PUBG Mobile dalam siarannya, Selasa (23/9).

Baca Juga:

Melalui kolaborasi itu, pemain bisa mendapatkan dua set unik yakni G-Dragon PMO Outfit Set dan G-Dragon Stage Outfit Set, serta beberapa perlengkapan bertema G-Dragon.

Senjata yang tersedia seperti Übermensch M16A4 yang dapat ditingkatkan hingga level 5.

Kemudian, Graffiti Reverie M24 dengan desain warna mencolok, dan G-Dragon Pan yang menjadi ciri khas kolaborasi tersebut.

Baca Juga:

Selain itu, pemain juga bisa membuka G-Dragon Collaboration Avatar dan Collaboration Avatar Frame.

Lalu, 3 in-game emotes eksklusif dari lagu hits G-DRAGON yaitu “HOME SWEET HOME”, “POWER”, dan “TAKE ME” dari album miliknya bertajuk “Übermensch” yang rilis tahun ini.

PUBG Mobile berkolaborasi dengan artis K-Pop G-Dragon dengan menghadirkan berbagai item in-game bertema G-Dragon.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PUBG Mobile  game PUBG  artis k-pop G-Dragon  PUBG Mobile dan G-Dragon 
BERITA PUBG MOBILE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp