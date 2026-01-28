Pubg Mobile Catat Guinness World Record Lewat Event FRIEND FEST di Lapangan Banteng

jpnn.com, JAKARTA - PUBG Mobile (salah satu game mobile paling populer di dunia) mengumumkan bahwa mereka telah memecahkan Guinness World Record untuk Most Pairs Performing a Choreographed Handshake (Multiple Venues).

Upaya pemecahan rekor dunia itu merupakan bagian dari FRIEND FEST global PUBG MOBILE, yang merayakan persahabatan, koneksi, dan pengalaman bersama oleh komunitas pemain di seluruh dunia.

FRIEND FEST merupakan perpaduan antara pengalaman imersif di dalam game dan event offline di berbagai belahan dunia, mengundang pemain untuk terhubung dengan teman dan sesama pemain baik di medan pertempuran maupun di kehidupan nyata.

Guinness World Record tersebut berlangsung pada 25 Januari, menampilkan pemain dari berbagai budaya, wilayah, dan komunitas dapat bersatu serta menegaskan kekuatan basis pemain global.

Sebanyak 392 peserta ambil bagian secara bersamaan di empat lokasi publik ikonik: Taman Lapangan Banteng di Jakarta, Indonesia; Fi?ekhane di Istanbul, Turki; Guzeria Youth Center di Kairo, Mesir; serta Fatima Jinnah Park (F-9 Park) di Islamabad, Pakistan.

Setiap lokasi mewakili pusat aktivitas sipil atau budaya penting di kotanya, menegaskan kedekatan PUBG MOBILE dengan kehidupan komunitas sehari-hari.

Khusus di Indonesia, FRIEND FEST merupakan ajang terbesar dari sebuah brand mobile game yang pernah diselenggarakan di Taman Lapangan Banteng.

Acara itu mencatatkan sejarah baru sebagai perhelatan berskala besar pertama dari industri gim seluler di taman ikonik tersebut.