Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Pubg Mobile Catat Guinness World Record Lewat Event FRIEND FEST di Lapangan Banteng

Rabu, 28 Januari 2026 – 12:18 WIB
Pubg Mobile Catat Guinness World Record Lewat Event FRIEND FEST di Lapangan Banteng - JPNN.COM
Acara FRIEND FEST global PUBG MOBILE di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Foto: dokumentasi tim PUBG

jpnn.com, JAKARTA - PUBG Mobile (salah satu game mobile paling populer di dunia) mengumumkan bahwa mereka telah memecahkan Guinness World Record untuk Most Pairs Performing a Choreographed Handshake (Multiple Venues).

Upaya pemecahan rekor dunia itu merupakan bagian dari FRIEND FEST global PUBG MOBILE, yang merayakan persahabatan, koneksi, dan pengalaman bersama oleh komunitas pemain di seluruh dunia.

FRIEND FEST merupakan perpaduan antara pengalaman imersif di dalam game dan event offline di berbagai belahan dunia, mengundang pemain untuk terhubung dengan teman dan sesama pemain baik di medan pertempuran maupun di kehidupan nyata.

Baca Juga:

Guinness World Record tersebut berlangsung pada 25 Januari, menampilkan pemain dari berbagai budaya, wilayah, dan komunitas dapat bersatu serta menegaskan kekuatan basis pemain global.

Sebanyak 392 peserta ambil bagian secara bersamaan di empat lokasi publik ikonik: Taman Lapangan Banteng di Jakarta, Indonesia; Fi?ekhane di Istanbul, Turki; Guzeria Youth Center di Kairo, Mesir; serta Fatima Jinnah Park (F-9 Park) di Islamabad, Pakistan.

Setiap lokasi mewakili pusat aktivitas sipil atau budaya penting di kotanya, menegaskan kedekatan PUBG MOBILE dengan kehidupan komunitas sehari-hari.

Baca Juga:

Khusus di Indonesia, FRIEND FEST merupakan ajang terbesar dari sebuah brand mobile game yang pernah diselenggarakan di Taman Lapangan Banteng.

Acara itu mencatatkan sejarah baru sebagai perhelatan berskala besar pertama dari industri gim seluler di taman ikonik tersebut.

Upaya pemecahan rekor dunia itu merupakan bagian dari FRIEND FEST global PUBG MOBILE, yang merayakan persahabatan, koneksi, dan pengalaman

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rekor Dunia  PUBG Mobile  Game  Komunitas 
BERITA REKOR DUNIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp