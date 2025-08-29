PUBG MOBILE Dukung 4 Tim Berkompetisi di Festival Pacu Jalur 2025

jpnn.com, RIAU - PUBG MOBILE turut meramaikan Festival Pacu Jalur 2025 yang berlangsung di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Riau, pada 20–24 Agustus.

Dukungan ini menjadi bagian dari komitmen PUBG MOBILE terhadap komunitas dan budaya lokal Indonesia bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Empat tim yang mendapat dukungan operasional dari PUBG MOBILE adalah Lompatan Keramat Panjang, Rajo Bujang, Limbago Sati Rantau Kuantan, dan Ngiang Kuantan Cahayo Nagori.

Baca Juga: PUBG MOBILE x Attack on Titan Hadirkan Looting Corner di Stasiun Jakarta Kota

Selain bantuan logistik, kehadiran maskot ikonik PUBG MOBILE, Lone Survivor, di arena festival menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton dan komunitas.

Salah satu tim penerima dukungan, Limbago Sati Rantau Kuantan, berhasil menembus babak final dan menempati posisi ke-9.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari PUBG MOBILE. Ini benar-benar membantu kami tampil percaya diri. Saya bangga melihat brand global peduli pada tradisi Pacu Jalur dan Riau. Semoga langkah ini membuat budaya kita makin dikenal luas,” kata Herdianto, Bendahara Jalur Limbago Sati Rantau Kuantan.

Dukungan ini juga diapresiasi oleh manajemen PUBG MOBILE. Mereka bangga bisa mendukung perjuangan tim-tim Pacu Jalur di Festival 2025.

"Semangat mereka sejalan dengan nilai PUBG MOBILE: pantang menyerah, kerjasama tim, dan menghormati tradisi. Ini bukti semangat PUBG MOBILE hadir tidak hanya di dalam game, tetapi juga kehidupan sehari-hari,” ujar Adi Eka Putra, Project Manager PUBG MOBILE Indonesia.