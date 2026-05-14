JPNN.com - Teknologi - Gadget

PUBG Mobile Versi 4.4 Hadir, Ada Pulau Melayang hingga Tantangan Heroik

Kamis, 14 Mei 2026 – 19:00 WIB
Ilustrasi, pengguna sedang bermain gim PUBG mobile. Foto: engadget

jpnn.com, JAKARTA - Gim battle royale populer PUBG Mobile kembali menghadirkan penyegaran lewat pembaruan versi 4.4 yang tersedia hingga 7 Juli 2026.

Update terbaru membawa sederet fitur tambahan, mulai dari mode bertema Yunani kuno hingga sistem pencarian rekan tim berbasis intelligent team-up.

Melalui pembaruan tersebut, pemain bisa menjajal mode baru bertajuk “Hero’s Crown”.

Dalam mode itu, nuansa Yunani kuno terasa kental lewat berbagai tantangan legendaris dan kekuatan heroik, yang hadir di pulau melayang di atas medan pertempuran.

Tema anyar itu tersedia di map Erangel, Livik, dan Rondo. Sejumlah lokasi populer seperti Yasnaya Polyana, Ruins, Ferry Pier, hingga Mylta kini disulap menjadi area bertema Yunani.

Termasuk tantangan baru di dalamnya serta ruang eksplorasi yang lebih luas.

Salah satu area utama dalam mode tersebut adalah Crown’s Abode, sebuah pulau melayang yang menjadi arena perebutan hadiah bagi tim terkuat.

Di lokasi itu, pemain juga dapat menghadapi Helios, centaur perkasa yang menjadi salah satu tantangan utama.

