JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Publik Diminta Dukung Kementan Karena Berhasil Lakukan Swasembada

Kamis, 11 Desember 2025 – 10:14 WIB
Publik Diminta Dukung Kementan Karena Berhasil Lakukan Swasembada - JPNN.COM
Ilustrasi petani. Foto: Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Al-Azar, Ujang Komarudin menilai capaian swasembada beras yang dicapai pemerintah saat ini bukan sekadar janji politik.

Menurut dia, berbagai indikator di lapangan menunjukkan kerja nyata jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam setahun terakhir.

“Faktanya, Kementan mampu mewujudkan swasembada meski banyak yang sebelumnya menyebut itu hanya omong-omong saja,” ujar Ujang Komarudin pada FGD Swasmebada Berkelanjutan, Rabu (10/12).

Kendati demikian, Ujang menegaskan pemerintah perlu menyiagakan data yang sinkron dengan kondisi faktual untuk menjawab keraguan publik.

Ujang menyebut kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama seluruh jajaran layak diapresiasi.

“Saya tahu Pak Amran pekerja keras. Teman-teman di Kementan juga jarang ada di kantor karena banyak turun ke lapangan. Alhamdulillah dalam satu tahun bisa dieksekusi,” katanya.

Menurut dia, stok beras nasional kini dalam posisi aman, sebab gudang-gudang Bulog dalam posisi penuh.

“Artinya stok itu memang ada,” kata Ujang.

Capaian swasembada beras yang dicapai pemerintah saat ini bukan hanya sekadar janji politik.

TAGS   Kementan  Amran Sulaiman  Menteri Pertanian Amran Sulaiman  Swasembada  swasembada beras  Prabowo Subianto 
