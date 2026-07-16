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JPNN.com - Nasional - Hukum

PUI Apresiasi Langkah Prabowo Memberantas Korupsi hingga ke Akarnya

Kamis, 16 Juli 2026 – 08:09 WIB
PUI Apresiasi Langkah Prabowo Memberantas Korupsi hingga ke Akarnya - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal DPP PUI Raizal Arifin. Foto: dok PUI

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Umat Islam (PUI) mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi. 

Ketua Umum DPP PUI Raizal Arifin menilai keberanian pemerintah dalam mendorong penegakan hukum terhadap berbagai perkara besar merupakan langkah penting untuk membangun tata kelola negara yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Pemberantasan korupsi merupakan amanat konstitusi sekaligus tuntutan moral yang harus menjadi prioritas seluruh penyelenggara negara,” ujar Raizal di Jakarta, Kamis (16/7).

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Menurutnya, komitmen Prabowo dalam memperkuat penegakan hukum patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak.

“Negara harus hadir memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara amanah dan dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujar Raizal.

Wakil Ketua Umum DPP PUI Irfan Ahmad Fauzi mengatakan masyarakat saat ini menaruh harapan besar kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar setiap perkara korupsi ditangani secara profesional, transparan, serta tanpa pandang bulu.

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Menurutnya, kepercayaan publik akan semakin kuat apabila seluruh proses hukum berjalan secara objektif dan mampu memberikan rasa keadilan.

"Kami berharap momentum ini dimanfaatkan untuk membersihkan tata kelola pemerintahan sekaligus membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum,” ungkap Fauzi.

Persatuan Umat Islam (PUI) mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi.

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TAGS   hukum  PUI  korupsi  KPK 
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