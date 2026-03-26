PUI Dorong Polri Usut Tuntas Kanjuruhan & KM 50 Setegas Kasus Andrie Yunus

jpnn.com, JAKARTA - Persaudaraan Umat Islam (PUI) mendorong Polri menuntaskan Tragedi Kanjuruhan dan kasus KM 50.

"Tragedi Kanjuruhan dan insiden KM 50 masih menyisakan misteri sampai saat ini. Banyak kejanggalan dan kontroversi yang belum terjawab," kata Koordinator PUI, Sjahrir Jasim, saat berorasi di depan Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (26/3).

Sjahrir mengatakan dengan hilangnya CCTV di sekitar lokasi kejadian KM 50. Menurutnya, insiden KM 50 tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menyimpan persoalan serius terkait standar operasional prosedur (SOP), mekanisme penggunaan kekuatan, dan dugaan keterlibatan rantai komando yang belum sepenuhnya terungkap.

"Apakah ini semata kelalaian administratif, kelemahan sistem pengamanan bukti, atau justru indikasi adanya upaya mengaburkan fakta? Kejanggalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Sjahrir meyakini Polri mampu menyelesaikan kedua kasus besar tersebut.

Kepolisian, kata dia, polisi dapat bekerja dengan cepat dan profesional dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang dilakukan empat oknum TNI.

"Langkah cepat, responsif, dan terukur tersebut menunjukkan bahwa Polri memiliki kapasitas profesional dalam menangani perkara secara efektif, transparan, dan akuntabel. Kami mau semangat ini juga muncul dan tumbuh dalam pengusutan Tragedi Kanjuruhan dan insiden KM 50," tuturnya.

Tragedi Kanjurahan bermula ketika terjadi kerusuhan pasca-pertandingan Arema FC kontra Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober 2022.