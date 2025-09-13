Puji IDW 2025 di IDD PIK2, Menekraf: Kolaborasi Jadi Kunci Memajukan Industri Kreatif

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Malam pembukaan Indonesia Design Week (IDW) 2025 di Indonesia Design District (IDD) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) pada Jumat (12/9) berlangsung khidmat sekaligus penuh semarak.

Beberapa tamu kehormatan, mulai dari Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Rifky Harsya, Wakil Menekraf Irene Umar, Deputi Bidang Kreativitas dan Desain Kemenekraf Yuke Sri Rahayu, hingga jajaran direksi Agung Sedayu Group (ASG) dan pimpinan IDD membuat pembukuan event bergengsi itu kian penuh gereget.

Kehadiran tokoh desain dunia pendiri SaloneSatellite Marva Griffin makin menambah bobot internasional IDW 2025.

Menekraf Teuku Rifky Harsya dalam sambutannya menyatakan pentingnya IDW sebagai ruang kolaborasi. Menurut dia, konsistensi IDD dan Agung Sedayu Group dalam menggelar event itu patut diapresiasi.

"Kehadiran kami di sini juga untuk mendukung dan memberi apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Indonesia Design District dan tentunya juga Agung Sedayu yang secara konsisten telah melakukan ini untuk tahun kedua, Indonesia Design Week 2025,” ujarnya.

Teuku menekankan meskipun industri kreatif Indonesia terus menunjukkan perkembangan, dukungan lintas sektor tetap dibutuhkan agar ekosistemnya tumbuh lebih luas.

"Industri kreatif Indonesia makin berkembang, tetapi juga perlu dukungan dari semua pihak. Dukungan dari pihak swasta untuk para pegiat ekonomi kreatif, untuk para arsitek, para desainer, bagaimana mereka dapat berkolaborasi, mempunyai akses pasar yang luas, makin luas itulah yang tentu diharapkan oleh kita semua,” tuturnyaa.

Malam itu, Menteri Teuku juga memberikan penghargaan kepada sponsor utama IDW 2025, antara lain, BRI, SMIC Indonesia, BOS, Kohler, dan Snaidero. Dia menyebut para sponsor itu sebagai mitra penting yang menghadirkan bukti nyata dari kolaborasi.