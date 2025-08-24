Close Banner Apps JPNN.com
Puji Kesuksesan Kejuaraan Dunia F1 Powerboat 2025, Gubernur Sumut: Ajang Luar Biasa Bagi Danau Toba

Minggu, 24 Agustus 2025 – 20:13 WIB
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Nasution menyerahkan piala pada juara F1 Powerboat 2025 di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Minggu. Foto: ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean

jpnn.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Nasution memuji perhelatan kejuaraan dunia F1 Powerboat 2025 yang digelar di Kabupaten Toba sebagai ajang luar biasa.

"Ini bisa memperkenalkan Danau Toba secara luas lagi," ujar Bobby Nasution saat menyaksikan F1 Powerboat 2025, di Kabupaten Toba, Minggu.

Selain itu, ia mengatakan, kejuaraan perahu cepat yang ketiga kalinya digelar di Sumatera Utara itu berdampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi penyelenggara F1 Powerboat serta pemangku kebijakan terkait yang telah menyukseskan ajang itu pada tahun ini.

Dia menyebut kolaborasi dari seluruh pemangku kebijakan terkait terus ditingkatkan agar kejuaraan itu pada tahun berikutnya juga berjalan dengan sukses.

"Mudah-mudahan bisa lebih baik mempersiapkan dengan matang lagi di tahun depan," kata dia.

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di lingkungan pemerintah provinsi setempat berkesempatan menyaksikan serta meninjau aktivitas F1 Powerboat 2025.

Bobby Nasution yang didampingi organisasi perangkat daerah provinsi setempat serta penyelenggara juga berkesempatan menyerahkan piala pada pembalap yang juara.

TAGS   F1 Powerboat 2025  kejuaraan dunia F1 Powerboat 2025  F1 Powerboat World Championship  Danau Toba 
