Puji Kinerja Puan Persiapkan Sidang ke-144 IPU di Bali, Sultan: Indonesia Patut Berbangga

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengapresiasi komitmen dan kinerja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Puan Maharani dalam mempersiapkan ajang Inter - Parliementary Union (IPU) ke-144 di Bali.

“Momentum IPU menjadi ajang pergulatan gagasan lembaga legislatif dan senat negara-negara anggota IPU dalam merespons dan menemukan solusi atas isu-isu krusial global saat ini. Sebuah kesempatan, di mana dunia akan menaruh harapan besar dan kebaikan masa depan kehidupan umat manusia akan diperbincangkan,” ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Jumat (18/3).

Parlemen Indonesia, kata Sultan, telah menunjukkan komitmen dan persiapannya yang sangat baik dan maksimal sebagai tuan rumah. Hal ini tentu tidak terlepas dari kepemimpinan Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR perampuan pertama Indonesia yang memiliki DNA diplomasi di level internasional. Sebagai bangsa kita patut bersyukur dan berbangga

“Dengan konfirmasi kehadiran yang mencapai 115 negara, menunjukkan Indonesia sangat dipercaya dan diakui telah pantas untuk dikunjungi di tengah realitas Pandemi Covid-19 yang masih belum benar-benar pulih. Ini akan menjadi kesempatan bagi parlemen kita melalui kepemimpinan Bu Puan untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia telah siap untuk berkolaborasi,” ujarnya.

Menurut Sultan, IPU Bali akan menjadi titik balik Pemulihan tatanan geopolitik dunia yang saat ini tengah terbelah dan meruncing. Di sinilah letak peran Bu Puan untuk bertindak layaknya Soekarno dalam memposisikan Indonesia sebagai titik temu perbedaan blok-blok ideologi dan geopolitik. Terutama dalam konteks krisis iklim.

“Bu Puan tidak hanya merepresentasikan peran politik perampuan Indonesia dalam panggung Internasional, lebih dari itu Beliau merupakan salah satu tokoh perampuan berpengaruh dalam sejarah pergerakan politik dunia saat ini. Tentu dengan menjadi pimpinan delegasi parlemen Indonesia pada IPU ini semuanya akan diukur,” tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Diketahui, Ketua DPR Puan Maharani akan memimpin delegasi DPR RI di sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings. Kegiatan tersebut rencananya berlangsung pada 20-24 Maret 2022 mendatang di Nusa Dua, Bali. Tak hanya itu, Puan juga diketahui akan memimpin semua sesi pertemuan IPU.

IPU ke-144 di Bali akan dihadiri oleh 115 negara. Kegiatan tersebut mengambil tema 'Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change', dan isu perubahan iklim akan menjadi tema besar karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia.(jpnn)