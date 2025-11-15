Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik

Puji Prabowo, Raja Yordania: Anda Membuat Kehidupan Rakyat Jauh Lebih Baik

Sabtu, 15 November 2025 – 09:45 WIB
Puji Prabowo, Raja Yordania: Anda Membuat Kehidupan Rakyat Jauh Lebih Baik - JPNN.COM
Raja Kerajaan Yordania Hasyimiyah Abdullah II Ibn Al Hussein saat bertemu Presiden Prabowo Subianto. Foto: dokumentasi Tim Presiden Prabowo

jpnn.com - Raja Kerajaan Yordania Hasyimiyah Abdullah II Ibn Al Hussein memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyampaikan kekagumannya terhadap kerja-kerja cepat yang dilakukan Prabowo sejak dilantik sebagai Presiden RI.

Raja Abdullah II mengakui kebijakan yang telah dijalankan dalam waktu singkat sudah menunjukkan dampak langsung kepada masyarakat.

Hal itu dia katakan saat bertemu Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/11) kemarin.

"Saya juga harus mengatakan bahwa dalam waktu yang begitu singkat, dan saya telah mengenal Anda selama bertahun-tahun, saya melihat tekad Anda untuk membuat kehidupan rakyat Anda jauh lebih baik,” ucap Raja Abdullah II.

Menurut dia, kepemimpinan Prabowo tidak terlepas dari pengalamannya sebagai prajurit yang patriotis.

Raja Abdullah menekankan bahwa ada nilai dasar yang diwariskan dunia kemiliteran kepara Prabowo, terutama soal tanggung jawab moral terhadap orang-orang yang dipimpin.

"Karena saya yakin itu berakar dari masa ketika kami masih menjadi prajurit. Kami menjaga anak buah kami, dan kami menjaga keluarga mereka,” jelasnya.

Raja Yordania Hasyimiyah Abdullah II Ibn Al Hussein memuji kepemimpinan sahabatnya sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto.

