Puji Presiden Korsel, Prabowo: Anak Muda Indonesia Tergila-Gila KPop

jpnn.com, GYEONGJU - Presiden Prabowo Subianto memuji kekuatan budaya Korsel yang telah mendunia, terutama melalui musik dan tarian K-Pop yang turut digemari anak muda Indonesia.

Hal itu dia utarakan saat pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea, Lee Jae-myung, di sela-sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Sabtu (1/11).

“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas jamuan makan malam gala yang indah tadi malam. Acara tersebut sangat menarik,” ucap Prabowo.

Prabowo menyampaikan kepada Jae-myung bahwa anak muda Indonesia sangat menyukai K-Pop.

“Saya pikir Korea akan menaklukkan dunia dengan musik dan tarian Anda. Semua anak muda Indonesia tergila-gila dengan K-Pop,” kata dia.

Pernyataan itu disambut tawa serta tepuk tangan meriah dari Presiden Lee dan para pejabat Korsel yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Selain mengapresiasi K-Pop, Prabowo juga menyampaikan pujian atas penyelenggaraan KTT APEC di Korsel yang berlangsung rapi dan efisien.

“Saya ingin menyampaikan selamat atas kepemimpinan Anda dalam penyelenggaraan APEC. Acara ini sangat terorganisasi dengan baik, sangat efisien, dan selalu tepat waktu—tepat sampai pada menitnya,” jelasnya.