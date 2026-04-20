Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Puji Sheila Dara, Ibunda Vidi Aldiano: Alhamdulillah Dia Selalu Tegar

Senin, 20 April 2026 – 21:30 WIB
Sheila Dara dan Vidi Aldiano. Foto: Instagram/sheiladaisha

jpnn.com - Kepergian mendiang Vidi Aldiano tentu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Tak terkecuali oleh sang istri, Sheila Dara.

Setelah beberapa waktu berlalu, kondisi istri mendiang pelantun Status Palsu itu tampak sudah jauh lebih tegar.

Ibunda Vidi Aldiano, Besbarini pun bersyukur melihat ketegaran hati menantunya itu.

Baca Juga:

Dia mengatakan, sejak awal Sheila Dara memang sudah mengetahui kondisi Vidi.

"Iya, Alhamdulillah Sheila sudah siap untuk menerima kondisi ini. Karena memang dari awal Sheila sudah tahu kondisinya. Dan Alhamdulillah Sheila selalu tegar," ujar Besbarini di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).

Dia pun tak menampik rasa terharu dan bersyukur memiliki menantu seperti Sheila Dara.

Baca Juga:

Di tengah duka cita yang dirasakannya, pemain film Sore: Istri dari Masa Depan itu tetap mampu menunjukkan ketegaran hati yang luar biasa.

"Alhamdulillah Sheila selalu tegar. Tante sangat bersyukur punya menantu yang sangat luar biasa sekali," ucap Besbarini

Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu (7/3) setelah berjuang melawan kanker ginjal sejak 2019 silam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sheila Dara  Vidi Aldiano  ibu vidi aldiano  Besbarini 
BERITA SHEILA DARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp