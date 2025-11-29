Puji Sosok Gary Iskak, Ferry Maryadi: Ibadahnya Luar Biasa

jpnn.com - JAKARTA - Selebritas Ferry Maryadi mendatangi rumah duka Gary Iskak di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (29/11).

Ferry saat ditemui di lokasi menceritakan sosok mendiang Gary Iskak. Dia mengaku pernah bekerja sama dengan Gary dalam sebuah sinetron pada 2015 silam.

Di mata Ferry, Gary Iskak merupakan sosok yang setia kawan. Gary memiliki rasa solidaritas tinggi terhadap sahabatnya.

"Beliau berani pasang badan untuk sesuatu hal yang positif buat kami-kami (temannya). Terus. (Gary) orang yang sangat menyenangkan, ibadahnya luar biasa," ujar Ferry

Tak hanya itu, dia menyebut bahwa mendiang Gary Iskak merupakan sosok ayah yang sangat penyayang terhadap keluarganya, terutama anak-anaknya.

Dia juga memuji Gary Iskak yang rajin beribadah. Sebab selama mereka syuting bersama kala itu, Gary selalu mengajaknya untuk menjalani ibadah salat.

"Ibadahnya masyaallah. Selama saya syuting itu, selalu yang mengajak begitu azan, selalu yang mengajak, tuh Gary. Saya belum, belum kesempatan untuk mengajak dia untuk salat, pasti dia duluan, 'Fer, salat, Fer, salat'," ungkap Ferry.

Walau Ferry jarang bertemu dengan Gary Iskak, tetapi mereka kerap bertukar pesan melalui WhatsApp.