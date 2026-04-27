Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Pujian Melly Goeslaw untuk Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju

Senin, 27 April 2026 – 18:48 WIB
Pasangan El Rumi dan Syifa Hadju. Foto: Instagram/syifahadju

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Melly Goeslaw turut menghadiri pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju pada Minggu (26/4).

Dia mengaku takjub melihat resepsi pernikahan pasangan selebritas itu, khususnya soal dekorasi.

"Yang pasti dekornya aku suka banget. Ya seperti biasalah seleranya Maia dan Dhani bagus," ungkap Melly Goeslaw di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Pelantun Jika itu menyebut acara pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju itu terasa hangat dengan dihadiri oleh teman, kerabat, serta keluarga.

Menurut Melly Goeslaw, orang tua kedua mempelai tidak berada di pelaminan, melainkan menyambut dan ikut berbaur dengan tamu yang hadir.

"Hangat ya, terus semua teman, semua keluarga pastinya datang. Seru deh. Terus yang paling seru orang tuanya mingle, jadi enggak di pelaminan begitu. Unik sih," tuturnya.

Penyanyi berusia 52 tahun itu juga memuji penampilan Syifa Hadju dan El Rumi di pelaminan.

Melly Goeslaw menilai, aura pasangan muda tersebut begitu terpancar saat acara pernikahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Melly Goeslaw  El Rumi  Syifa Hadju  El Rumi dan Syifa Hadju 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp