Pujian Melly Goeslaw untuk Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju

Senin, 27 April 2026 – 18:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Melly Goeslaw turut menghadiri pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju pada Minggu (26/4).

Dia mengaku takjub melihat resepsi pernikahan pasangan selebritas itu, khususnya soal dekorasi.

"Yang pasti dekornya aku suka banget. Ya seperti biasalah seleranya Maia dan Dhani bagus," ungkap Melly Goeslaw di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Pelantun Jika itu menyebut acara pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju itu terasa hangat dengan dihadiri oleh teman, kerabat, serta keluarga.

Menurut Melly Goeslaw, orang tua kedua mempelai tidak berada di pelaminan, melainkan menyambut dan ikut berbaur dengan tamu yang hadir.

"Hangat ya, terus semua teman, semua keluarga pastinya datang. Seru deh. Terus yang paling seru orang tuanya mingle, jadi enggak di pelaminan begitu. Unik sih," tuturnya.

Penyanyi berusia 52 tahun itu juga memuji penampilan Syifa Hadju dan El Rumi di pelaminan.

Melly Goeslaw menilai, aura pasangan muda tersebut begitu terpancar saat acara pernikahan.