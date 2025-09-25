Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pujian Presiden FIFA untuk Prabowo: Indonesia Berlari Kencang di Sepak Bola Dunia

Kamis, 25 September 2025 – 08:30 WIB
Pujian Presiden FIFA untuk Prabowo: Indonesia Berlari Kencang di Sepak Bola Dunia - JPNN.COM
Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (24/9). Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden

jpnn.com - Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (24/9/2025).

Dalam pertemuan itu, Infantino menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Prabowo terhadap perkembangan sepak bola Indonesia.

Apresiasi Gianni Infantino untuk Indonesia

"Saya merasa terhormat dan sangat senang dapat bertemu dengan Presiden Indonesia. Beliau adalah sahabat besar sepak bola, seorang pemimpin yang memegang teguh kata-katanya,” ucap Gianni.



“Dan, apa yang telah dan sedang beliau lakukan untuk sepak bola di negara sepak bola yang hebat seperti Indonesia sungguh unik,” lanjutnya.

FIFA Mengakui Indonesia sebagai Negara dengan Kemajuan Tercepat

Infantino mengatakan pemerintah Indonesia telah melakukan lompatan besar dalam pengembangan sepak bola nasional, baik di sektor putra, putri, kelompok usia muda, hingga level senior.

Menurutnya, sepak bola telah menyentuh hati dan emosi rakyat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.



“Di dunia, negara inilah yang telah membuat kemajuan terbesar dalam waktu sesingkat itu."

"Terima kasih kepada rakyat, terima kasih kepada presiden, terima kasih atas investasinya, terima kasih atas semangat setiap orang Indonesia,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, Gianni memuji dan menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Prabowo terhadap dunia sepak bola.

