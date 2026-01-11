Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pukul 10 Pemain Persija, Persib Juara Paruh Musim

Minggu, 11 Januari 2026 – 17:45 WIB
Pukul 10 Pemain Persija, Persib Juara Paruh Musim - JPNN.COM
Beckham Putra mencetak gol semata wayang dalam laga Persib vs Persija pada pekan ke-17 Super League. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung berhak nongkrong di puncak klasemen Super League seusai menaklukkan Persija Jakarta.

Pada laga pekan ke-17 atau week terakhir di putaran pertama, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1) sore WIB, Persib menang 1-0.

Persija bukan tanpa perlawanan. Namun, pada menit ke-53, Bruno Tubarao kena kartu merah yang membuat Macan Kemayoran kalah jumlah pemain.

Sebelum adanya kartu merah, Persija pun sudah tertinggal satu gol.

Persib bermain disiplin dalam bertahan.

Skor 1-0 cukup buat Persib menggusur Borneo FC.

Persib  Persib vs Persija  Super League  klasemen Super League 
