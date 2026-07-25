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Pukul China, Turki Menyusul Brasil ke Final VNL 2026 Wanita

Sabtu, 25 Juli 2026 – 21:07 WIB
Pukul China, Turki Menyusul Brasil ke Final VNL 2026 Wanita - JPNN.COM
Opposite Turki Melissa Vargas (4) meredam serangan China pada semifinal VNL 2026. Foto: volleyballworld

jpnn.com - MACAO – China tak kuasa meredam keganasan Turkiye di semifinal Volleyball Nations League atau VNL 2026 Wanita.

Pada laga di East Asian Games Dome, Macao, Sabtu (25/7) malam WIB, China takluk 0-3 (21-25, 15-25, 20-25).

“Ya, kami harus mengakui, kami kalah. Inilah sebuah pertandingan,” tutur middle blocker China Wang Yuanyuan kepada awak VBTV seusai pertandingan.

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Hasil yang membuat China harus rela bermain di perebutan tempat ketiga melawan Italia -yang kalah dari Brasil di semifinal.

"Besok, kami masih ada satu pertandingan lagi, perebutan tempat ketiga, melawan tim yang juga kuat (Italia). Tentu kami ingin permainan dan hasil yang lebih baik," imbuh Wang.

Pada laga tadi, opposite Turki Melissa Vargas tampil sebagai top skor dengan 23 poin.

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"Kami berjuang untuk setiap poin, demi final," tutur Vargas.

"Brasil (di final)? Oh, tentu, itu akan menjadi pertandingan yang intens," imbuhnya. (vw/jpnn)

Final VNL 2026 mempertemukan Turki vs Brasil, dan tempat ketiga diperebutkan China vs Italia.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   VNL 2026  final VNL 2026  Turki  Turki vs Brasil 
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