Pukul Persija, Persib Finalis Pertama Piala Presiden 2026

Selasa, 04 Agustus 2026 – 17:41 WIB

jpnn.com - GIANYAR – Persib Bandung menjadi finalis pertama Piala Presiden 2026.

Juara bertahan Super League itu menembus partai puncak seusai menundukkan Persija Jakarta 2-1.

Persib mendulang dua gol di babak pertama melalui Uilliam Barros di menit ke-22.

Kemudian melalui Balsa Sekulic di menit ke-28 (penalti).

Sementara itu, Persija baru bisa memperkecil kedudukan pada menit ke-86 melalui Kwon Chang-hoon.

Laga ini juga menjadi panggung debut Mariano Peralta bersama Persib Bandung.

Pemain Argentina yang pindah dari Borneo FC itu masuk pada menit ke-89.

Persib kini menunggu pemenang semifinal kedua Piala Presiden 2026 antara Persebaya Surabaya vs Arema FC. (fs/jpnn)