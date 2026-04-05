JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pukul Persita, Persebaya Pede Menyambut Laga Mengerikan

Minggu, 05 April 2026 – 07:04 WIB
Skuad Persebaya bersukacita menyambut gol Francisco Rivera (dua kanan) yang bersarang di gawang Persita. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Peracik Persebaya Surabaya Bernardo Tavares pantas lega setelah pasukannya memetik kemenangan dari Persita Tangerang pada pekan ke-26 Super League, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (4/4) malam WIB.

Bajol Ijo -julukan Persebaya, menang 1-0 berkat gol Francisco Rivera.

Kemenangan spesial, lantaran Persebaya sejatinya sedang di masa sulit.

Baca Juga:

Sebelum menjamu Persita, Persebaya gagal meraih kemenangan dalam dua laga. Saat meladeni Persita, Persebaya pun menghadapi masalah kebugaran pemain.

Baca Juga:

Jadi, menang dari Persita yang merupakan tim paling dekat posisinya di klasemen (lihat di bawah), adalah kesuksesan besar dan modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yang tak kalah mengerikan, yaitu bertandang ke kandang Persija Jakarta di pekan ke-27, Sabtu (11/4).

Tavares mengatakan bahwa timya harus tampil dengan banyak penyesuaian akibat kondisi fisik pemain yang belum ideal saat menghadapi Persita.

Lihat hasil pertandingan, jadwal, dan klasemen Super League setelah Persebaya vs Persita berakhir 1-0.

BERITA PERSEBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
