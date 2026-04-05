Pukul Persita, Persebaya Pede Menyambut Laga Mengerikan

jpnn.com - SURABAYA - Peracik Persebaya Surabaya Bernardo Tavares pantas lega setelah pasukannya memetik kemenangan dari Persita Tangerang pada pekan ke-26 Super League, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (4/4) malam WIB.

Bajol Ijo -julukan Persebaya, menang 1-0 berkat gol Francisco Rivera.

Kemenangan spesial, lantaran Persebaya sejatinya sedang di masa sulit.

Sebelum menjamu Persita, Persebaya gagal meraih kemenangan dalam dua laga. Saat meladeni Persita, Persebaya pun menghadapi masalah kebugaran pemain.

Jadi, menang dari Persita yang merupakan tim paling dekat posisinya di klasemen (lihat di bawah), adalah kesuksesan besar dan modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yang tak kalah mengerikan, yaitu bertandang ke kandang Persija Jakarta di pekan ke-27, Sabtu (11/4).

Tavares mengatakan bahwa timya harus tampil dengan banyak penyesuaian akibat kondisi fisik pemain yang belum ideal saat menghadapi Persita.