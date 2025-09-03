Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Pukul Polandia, Italia Tembus Semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025

Rabu, 03 September 2025 – 22:14 WIB
Italia vs Polandia di perempat final Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025. Foto: volleyball world

jpnn.com - BANGKOK – Italia memukul Polandia dengan telak pada pertemuan mereka di perempat final Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 di Thailand.

Si peringkat satu dunia itu menang 3-0 (25-17, 25-21, 25-18) pada laga yang digelar di Stadion Huamark, Bangkok, Rabu (3/9) malam WIB.

Pada laga tadi, Pelatih Italia Julio Velasco tampak ‘nyaman’ merotasi para pemainnya.

Superstar Italia Paola Egonu masih menjadi tumpuan timnya.

Opposite berusia 26 tahun itu menyumbang 20 poin

"Ya, apa yang harus saya katakan. Mereka kuat, juara Olimpiade. Kami membuat beberapa kesalahan kecil, itu seharusnya tak terjadi saat melawan Italia," ujar Kapten Polandia Agnieszka Korneluk kepada awak VBTV seusai pertandingan.

Italia ke semifinal dan berhadapan dengan pemenang dari perempat final Brasil vs Prancis.

"Kami tak menargetkan menang 3-0 (dari Polandia). Kami hanya berjuang untuk fokus dan membangun kerja sama dengan baik dan lebih baik lagi," tutur Kapten Italia Anna Danesi.

Italia tampil nyaris sempurna saat menghantam Polandia di 8 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025.

