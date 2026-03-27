Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Pukulan Balasan Anggota TNI Yonif Masariku Mengakibatkan Warga Meninggal

Jumat, 27 Maret 2026 – 16:28 WIB
Ilustrasi TNI. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - MALUT - Komandan Batalyon Infanteri 733/Masariku Letkol Inf M. Aminulah menyampaikan permohonan maaf atas pemukulan oleh salah satu prajuritnya, Pratu SB.

Sekadar info, Yonif 733/Masariku merupakan pasukan elit Infanteri Raider yang berada di bawah komando Kodam XV/Pattimura.

Pemukulan itu mengakibatkan seorang warga meninggal dunia di Desa Umaloya, Sanana Maluku Utara

Aminulah pun menyampaikan rasa dukacita kepada keluarga korban.

“Atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Yonif 733/Masariku, saya menyampaikan rasa belasungkawa yang paling dalam kepada keluarga almarhum Sukra Umagafur. Kami merasakan kesedihan yang dialami keluarga, dan kami mendoakan semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Dia lalu menuturkan, bahwa berdasarkan laporan awal, insiden yang terjadi pada Minggu 22 Maret 2026 itu bermula dari perselisihan antarpemuda.

Adik dari prajurit berinisial Pratu SB terlibat perkelahian dengan adik korban.

Perselisihan kemudian memuncak ketika rombongan keluarga korban mendatangi rumah Pratu SB dalam kondisi emosi dan melakukan protes keras di depan rumah saat prajurit tersebut sedang menjalani cuti Lebaran.

Danyon menegaskan bahwa TNI merupakan institusi yang lahir dari rakyat dan untuk rakyat, sehingga...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Yonif Masariku  TNI  anggota TNI pukul warga  TNI dikeroyok warga 

JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp