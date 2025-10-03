Pukulan Telak Bagi Liverpool, Alisson Becker Absen 6 Pekan Akibat Cedera Hamstring

jpnn.com - JAKARTA - Kiper Liverpool Alisson Becker cedera cedera hamstring saat timnya melawan Galatasaray di Liga Champions pada Rabu WIB.

Dia dikabarkan akan menepi selama enam pekan dan diperkirakan kembali setelah jeda internasional bulan November.

The Athletic melaporkan bahwa hal tersebut setelah Alisson menderita cedera hamstring melawan Galatasaray di Liga Champions pada Rabu WIB lalu.

Cedera ini membuatnya absen sekitar enam pekan dan akan melewatkan delapan pertandingan-pertandingan penting The Reds.

“Alisson kemungkinan akan kembali ke Liverpool setelah jeda internasional November menyusul cedera hamstring. Pemain 33 tahun itu menjalani pemindaian hari ini dan diperkirakan akan absen sekitar 6 minggu,” tulis jurnalis The Athletic David Ornstein, dikutip dari akun X resminya, Jumat (3/10).

Di laga melawan Galatasaray, kiper asal Brasil ini cedera pada menit ke-56.

Kondisi ini membuat Pelatih Liverpool Arne Slot memasukkan Giorgi Mamardashvili sebagai pengganti, memainkan laga keduanya bersama The Reds setelah penampilannya melawan Southampton dalam ajang Piala Liga.

Selama enam pekan nanti, Liverpool kehilangan Alisson untuk pertandingan melawan Chelsea, Manchester United, Brentford, Aston Villa, dan Manchester City di Liga Inggris, lalu Eintracht Frankfurt dan Real Madrid di Liga Champions, dan terakhir Crystal Palace di babak 16 besar Piala Liga.