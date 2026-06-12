Pukulan Telak untuk Jepang Menjelang Piala Dunia 2026, Sang Kapten Angkat Kaki

jpnn.com - Timnas Jepang mendapat pukulan telak beberapa hari sebelum memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026.

Samurai Biru dipastikan kehilangan kapten sekaligus salah satu pemain paling berpengalaman mereka, Wataru Endo

Gelandang berusia 33 tahun itu memutuskan tidak melanjutkan persiapannya menuju Piala Dunia setelah cedera kaki kiri yang dialami belum benar-benar pulih.

Kehilangan Endo tentu menjadi pukulan besar bagi Jepang. Selama beberapa tahun terakhir, pemain Liverpool itu bukan hanya berperan sebagai pemimpin di lapangan, tetapi juga menjadi sosok penting dalam perjalanan tim.

Meski harus mengubur impian tampil di Piala Dunia 2026, Endo mengaku telah menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.

"Saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar bisa kembali bugar dan tampil. Saya menerima keputusan ini tanpa rasa penyesalan," tulis Endo melalui media sosialnya di instagram.

Meski gagal mewujudkan ambisinya tampil di Piala Dunia 2026, Endo tetap melihat perjalanan yang dilaluinya bersama Jepang sebagai sesuatu yang membanggakan.

"Tentu saya kecewa karena tidak bisa membantu tim di turnamen ini. Namun, saya bangga melihat perkembangan Jepang dalam beberapa tahun terakhir dengan saya sebagai kapten," tambahnya.