Pulang dari Amerika, Putra Ray Sahetapy Antar Sang Ayah ke Permakaman

jpnn.com, JAKARTA - Putra ketiga Ray Sehatepy, Surya Sahetepy tengah dalam perjalanan dari Amerika menuju Jakarta untuk mengantar ayahnya ke peristirahatan terakhir.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Surya Sahetapy melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahan tersebut, Surya terlihat membagikan potret jendela pesawat berwarna hitam putih.

"See you soon!" begitu keterangan unggahan Surya, dikutip Kamis (3/4).

Dalam unggahan lainnya, Surya membagikan potret persemayaman jenazah sang ayah yang berlokasi di Rumah Duka Sentosa.

Melalui keterangan unggahan, dia seolah meminta maaf kepada sang ayah karena harus menunggu lama untuk kedatangannya.

Dia berterima kasih karena sang ayah mau memahami situasinya yang baru bisa hadir setelah beberapa hari.

"Maaf banget, terima kasih sudah memahami situasi ini yang sulit," imbuhnya. (mcr31/jpnn)



