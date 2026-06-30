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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pulang dari Piala Dunia 2026, Timnas Korea Langsung Dihujani Hinaan

Selasa, 30 Juni 2026 – 13:40 WIB
Pulang dari Piala Dunia 2026, Timnas Korea Langsung Dihujani Hinaan - JPNN.COM
Reaksi penggemar Timnas Korea saat menyaksikan pertandingan di Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji.

jpnn.com - Kegagalan Timnas Korea di Piala Dunia 2026 ternyata belum berakhir saat peluit akhir dibunyikan.

Sepulangya ke Korae, Taegeuk Warriors masih harus menghadapi 'pertandingan' lain, yakni luapan kekecewaan dari para suporternya sendiri.

Bandara Internasional Incheon, Selasa (30/6/2026) waktu setempat, berubah menjadi lokasi aksi protes.

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Ratusan pendukung sudah berkumpul sejak pagi untuk menanti kedatangan Son Heung Min dan kawan-kawan yang baru pulang dari Amerika Utara.

Pelatih Hong Myung-bo datang bersama sejumlah pemain, seperti Kim Min-jae, Hwang Hee-chan, dan Lee Kang-in. Namun, kedatangan mereka tidak disambut tepuk tangan ataupun ucapan selamat.

Sebaliknya, teriakan bernada kecaman terus menggema. Drum ditabuh, pengeras suara dinyalakan, sementara berbagai spanduk berisi kritik diarahkan kepada federasi maupun tim pelatih.

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Nama Hong Myung-bo menjadi sosok yang paling banyak disorot dalam aksi tersebut.

Gelombang protes itu dipicu penampilan Korea yang jauh dari harapan di Piala Dunia 2026.

Kegagalan Timnas Korea di Piala Dunia 2026 ternyata belum berakhir saat peluit akhir dibunyikan.

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TAGS   Korea  Piala Dunia 2026  Timnas Korea  Piala Dunia  Hong Myung-bo 
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