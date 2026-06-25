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JPNN.com - Kriminal

Pulang Latihan Muaythai, Wanita Dijambret, Hp Raib

Kamis, 25 Juni 2026 – 04:50 WIB
Pulang Latihan Muaythai, Wanita Dijambret, Hp Raib - JPNN.COM
Ilustrasi penjambretan. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Seorang wanita dijambret di Jalan Biru Laut, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa (23/6) malam.

Korban yang baru pulang latihan bela diri Thailand Muaythai harus kehilangan handphone (Hp).

Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AKP Kiki Tanlim mengatakan korban tengah berdiri di pinggir jalan sebelum kehilangan handphonenya.

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“Korban ini seorang perempuan berinisial RG yang kehilangan ponsel miliknya karena direbut paksa pelaku menggunakan sepeda motor,” kata Kiki, Rabu.

Dia mengatakan pengejaran ini dilakukan setelah aksi pelaku terekam kamera pengawas (CCTV) dan meluas di media sosial sehingga petugas langsung melakukan pemeriksaan lokasi kejadian perkara.

“Kami telah memeriksa sejumlah saksi dan mengarahkan korban untuk membuat laporan polisi,” kata dia.

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Pihaknya juga telah mengantongi video aksi penjambretan tersebut dan tim terus melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan pelaku.

“Kami terus bekerja mengejar pelaku,” kata dia.

Hati-hati main Hp di pinggir jalan. Wanita ini dijambret seusai pulang latihan Muaythai.

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TAGS   Muaythai  wanita dijambret  Jambret  Polsek Kelapa Gading 
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