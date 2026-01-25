Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Pulang Mengamen, Remaja Palembang Hilang Terseret Arus Sungai Musi

Minggu, 25 Januari 2026 – 11:43 WIB
Pulang Mengamen, Remaja Palembang Hilang Terseret Arus Sungai Musi - JPNN.COM
Tim SAR Palembang mencari seorang pengamen angklung yang tenggelam terseret arus Sungai Musi di Lorong Pompa Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang sejak Sabtu (24/1). Foto: ANTARA/HO-SAR Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Mandi di Sungai Musi, Pengamen Angklung Keliling Hilang Tenggelam

Remaja asal Palembang Rizky Romadon (15) dilaporkan hilang tenggelam.

Peristiwa itu terjadi saat korban yang diketahui berprofesi sebagai pengamen angklung keliling mandi di tepi Sungai Musi pada Sabtu (24/1) pagi sekitar pukul 10.15 WIB.

Baca Juga:

Saat itu, korban bersama tiga rekannya yang sama-sama berasal dari Palembang baru saja mengamen.

"Korban tersebut derasnya arus sungai, meskipun rekan lainnya sempat memberikan pertolongan. Namun, korban tetap terbawa arus," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Minggu (25/1).

Raymond menyampaikan pihaknya baru mendapatkan informasi kejadian tersebut kemarin sore sekitar pukul 17.30 WIB.

Baca Juga:

"Tim langsung berangkat menuju lokasi kejadian guna melakukan pencarian terhadap korban," katanya.

Saat ini, tim masih melakukan pencarian dibantu unsur SAR dari TNI/Polri, BPBD, sukarelawan dan masyarakat.(mrk/jpnn)

Tim SAR Palembang masih mencari remaja Palembang yang hilang terseret arus sungai Musi sejak Sabtu pagi (24/1)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hilang tenggelam  sungai musi  Korban  pengamen  tim sar palembang 
BERITA HILANG TENGGELAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp