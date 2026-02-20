Close Banner Apps JPNN.com
Pulang Pada-Mu, Persembahan Ungu di Ramadan Tahun Ini

Jumat, 20 Februari 2026 – 08:08 WIB
Ungu, grup musik. Foto: Dok. Trinity Optima Production

jpnn.com, JAKARTA - Ungu merupakan salah satu grup musik yang aktif merilis lagu religi pada momen Ramadan.

Pada bulan suci Ramadan tahun ini, Ungu kembali merilis single religi terbaru yang bertitel Pulang Pada-Mu.

Lagu tersebut merupakan sebuah reflektif yang merekam perjalanan batin seorang hamba dalam menemukan jalan pulang kepada Allah SWT.

Diciptakan oleh Enda Ungu, Pulang Pada-Mu menggambarkan sebuah titik balik spiritual saat ego dikesampingkan dan hati berbicara dengan jujur memohon ampunan dan penerimaan dari Allah SWT.

Lirik 'kini ku pulang pada-Mu' merupakan simbol bahwa jalan untuk kembali kepada-Nya akan selalu terbuka.

Sejalan dengan kisah yang dialami Enda Ungu, lagu tersebut bukan sekadar doa, melainkan kesaksian personal tentang perjalanan tobat, harapan akan rahmat, dan kerinduan untuk kembali hidup dalam bimbingan-Nya.

Dalam video musik, Enda Ungu pun turut hadir sebagai model di bagian cerita, memperkuat sisi personal dan emosional yang ingin disampaikan melalui lagu Pulang Pada-Mu.

"Lagu ini saya tulis berdasarkan apa yang saya rasakan. Ketika keseharian saya hanya disibukkan dengan bekerja dan mengejar ambisi, saya justru merasakan kekosongan. Dari situ muncul pencarian terhadap Allah SWT, disertai rasa penyesalan dan keinginan untuk kembali kepada-Nya," ungkap Enda Ungu.

