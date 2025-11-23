Pulang Pisau Hidupkan Budaya Olahraga Rakyat Lewat Kejuaraan Tarkam 2025

jpnn.com - Gelaran Kejuaraan Antarkampung (Tarkam) yang digagas Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapat sambutan besar dari warga Pulang Pisau. Untuk pertama kalinya ajang ini hadir di kabupaten tersebut, dan pertandingan bola voli menjadi magnet utama dengan jumlah peserta yang membludak dari berbagai desa.

Pembukaan kegiatan berlangsung di Lapangan Sepak Bola Kantan Maura, Kecamatan Pandih Batu, Sabtu (20/9/2025). Acara dimulai dengan senam bersama yang diikuti Bupati Pulang Pisau Achmad Rifa’i, jajaran pemerintah daerah, serta Analis Kebijakan Ahli Madya dari Kemenpora RI, Een Ermawati. Seluruh peserta Tarkam turut hadir memeriahkan jalannya pembukaan.

Dalam kesempatan itu, Een Ermawati menjelaskan alasan Kemenpora memilih Pulang Pisau sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan. Menurutnya, daerah ini memiliki energi dan potensi besar dalam menghidupkan olahraga masyarakat.

“Tahun ini kami menetapkan 47 titik pelaksanaan Tarkam di seluruh Indonesia dan Pulang Pisau menjadi pilihan untuk Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Bupati H. Ahmad Rifa’i menyampaikan kebanggaannya karena daerahnya dipercaya menjadi tuan rumah. Ia menilai Tarkam bukan hanya pertemuan para atlet lokal, melainkan ruang untuk membangun kebersamaan dan menanamkan nilai sportivitas di tengah masyarakat.

“Program ini adalah bukti perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat, khususnya dalam hal olahraga. Manfaatnya tak hanya bagi kesehatan, tapi juga untuk memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kualitas hidup,” kata Rifa’i.

Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen mendorong lahirnya sumber daya manusia yang lebih unggul melalui kegiatan olahraga yang berkelanjutan.

“Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat pembinaan olahraga. Ini juga sejalan dengan upaya peningkatan indeks pembangunan olahraga dan kualitas generasi muda,” ucapnya.