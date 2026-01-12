Pulang Tonton Persib Vs Persija, Bobotoh Tewas di Jalan SOR GBLA

Senin, 12 Januari 2026 – 11:20 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), diwarnai kabar duka.

Seorang Bobotoh dilaporkan meninggal dunia saat perjalanan pulang pada Minggu (11/1) malam.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, insiden kecelakaan lalu lintas (lakalantas) itu terjadi pukul 18.57 WIB.

Kecelakaan melibatkan dua sepeda motor di Jalan SOR Pendamping GBLA, tepatnya di seberang Tol Purbaleunyi KM 148-A.

Kejadian berawal saat sepeda motor Honda Scoopy bernomor polisi D 4625 AQS yang dikendarai FO (21), membonceng IG, melaju dari arah Timur ke Barat di jalur berlawanan.

Sementara itu, sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai AH (31) dan membonceng RM (31) melaju di arah sebaliknya.

Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), dua kendaraan tersebut bertabrakan.

Benturan keras membuat para pengendara dan penumpang mengalami luka-luka. Seorang penumpang dinyatakan tewas.