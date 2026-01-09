Pulih dari Cedera, Marc Marquez Kembali ke Lintasan

Jumat, 09 Januari 2026 – 18:10 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Marc Marquez pulih dari cedera yang dideritanya pada Grand Prix Indonesia Oktober 2025 lalu.

Pembalap Ducati Lenovo itu kembali ke lintasan setelah pulih dari cedera. Dia mengendarai Ducati Panigale V2 dan menjajal Sirkuit Aspar, Valencia, Kamis waktu setempat.

"Pertama kali berkendara di tahun 2026! Kembali mengendarai motor dan kembali mendapatkan perasaan yang sama," tulis Marc Marquez di laman pribadinya di Facebook, Jumat (9/1).

Pembalap yang berstatus juara bertahan ini memang lebih banyak fokus untuk menjalani program pemulihan cederanya, setelah mengalami kecelakaan parah akibat insiden bersenggolan dengan pembalap Prima Pramac Marco Bezzecchi.

Pembalap asal Spanyol tersebut sebelum mengendarai Ducaii Panigale V2 juga sempat membagikan momennya ketika naik sepeda gunung dan motorcross bersama dengan sang adik, yakni pembalap Gresini Racing Alex Marquez.

Kembalinya pembalap jawara dunia tujuh kali tersebut menjadi angin segar Ducati Lenovo.

Marc akan menjalani sesi tes pramusim yang dijadwalkan di Sirkuit Sepang pada 3 Februari. (antara/jpnn)