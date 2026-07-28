Pulih dari Cedera, Pratama Arhan Kembali Merumput Bersama Persija Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Bek sayap anyar Persija Jakarta, Pratama Arhan, mengaku sangat bahagia setelah akhirnya kembali merumput pasca-absen selama empat bulan akibat cedera.

Debut perdananya bersama Macan Kemayoran terjadi saat menghadapi Persebaya Surabaya di ajang Piala Presiden 2026 akhir pekan lalu.

Dikutip dari laman resmi klub, Selasa, Arhan kembali merumput ketika masuk sebagai pemain pengganti ketika Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya pada Piala Presiden 2026, akhir pekan lalu.

"Tentu saya sangat senang. Ini menjadi momen pertama saya kembali bermain setelah rehat selama empat bulan. Meski kondisi saya belum kembali 100 persen, saya bersyukur akhirnya bisa merasakan atmosfer pertandingan lagi," ungkap Arhan.

Pemain berusia 24 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya harus menjalani operasi meniskus yang membuatnya absen cukup lama, namun kini, kondisinya terus menunjukkan perkembangan positif, walau ia merasa masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kebugaran ke level terbaik.

Meski begitu, Arhan akan memaksimalkan setiap kesempatan untuk terus meningkatkan kebugaran fisiknya dan ia ingin berkontribusi lebih besar bagi Persija, dimulai dari Piala Presiden 2026.

Walaupun hanya memiliki waktu persiapan sekitar dua pekan, pemain berusia 24 tahun itu dan rekan-rekannya memiliki tekad yang sama untuk menjaga marwah Persija Jakarta pada turnamen pramusim tersebut.

"Saya menjalani operasi meniskus, sehingga membutuhkan waktu sekitar empat bulan untuk proses pemulihan. Sekarang kondisi saya sudah jauh lebih baik. Mungkin yang masih perlu ditingkatkan adalah kondisi fisik agar bisa kembali ke performa terbaik," kata Arhan.

"Walaupun Persija baru berkumpul dan waktu persiapan kami terbilang singkat, kami sepakat untuk bekerja keras di setiap pertandingan. Kami ingin menampilkan permainan terbaik," katanya.